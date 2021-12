Más de 50 mil pasajeros se han movilizado por vía marítima en Cartagena

La presencia de turistas y visitantes en Cartagena ha sido notoria durante la temporada vacacional de fin de año. Solo por vía marítima se han movilizado entre el 1 y el 21 de diciembre de este año un total de 57.784 pasajeros y 3.424 naves.

En diálogo con El Universal, el capitán de navío Darío Sanabria, capitán de Puerto de Cartagena, confirmó que la Dirección General Marítima (Dimar) ha dispuesto de todas sus capacidades técnicas, humanas y logísticas para permitir el disfrute de unas vacaciones seguras.

Y reconoce que pese a los operativos de control son varias las infracciones que cometen tripulantes y propietarios de embarcaciones durante esta temporada.

“Entre los motivos por los que más se sanciona está el uso de naves de recreo particular para paseos comerciales; no tener documentación al día (vigencia de las matrículas de las naves); exceso de velocidad por la bahía; y embarque o desembarque de personas en muelles no autorizados”, dijo el capitán de Puerto.