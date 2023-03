“Me estaba grabando”: Estudiante reporta presunto acoso de taxista

“Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía”, es una frase icónica en redes sociales, un estribillo que ha sido tomado por muchas mujeres para denunciar situaciones de violencia sexual. En esta oportunidad es Luisa Ferrer quien reportó lo que le pasó. A través de sus redes sociales aseguró haber sido acosada por un taxista en el Centro Histórico de Cartagena. La estudiante universitaria sacó su celular para documentar la confrontación y minutos después decidió publicarlo en sus cuentas, asegurando que el conductor transitaba alrededor de donde ella iba caminado, y que de un momento a otro comenzó a grabarla mientras le decía palabras fuertes. Lea también: “Mi novio evitó que violaran a chica en Manga, pero lo detuvieron a él” El relato en la publicación de Luisa El día de hoy iba caminando a la universidad y un taxista desde la parte de atrás empezó a grabarme de la nada, sin yo conocerlo; me decía palabras morbosas y movía el celular hacia abajo para que se viera lo que tenía debajo del suéter. Cuando yo empecé a grabarlo el subió el vidrio y encendió el carro, luego parqueo cerca de la universidad de Cartagena que es donde se observa que lo grabe, empecé a golpearle la ventana para que la bajara y me grabara de nuevo. A lo que bajo la ventana me dijo loca, y cuando le fui a grabar el rostro subió el vidrio y arrancó. Llegué súper nerviosa y temblando a la universidad. Da impotencia como no puedes ni camina segura por las calles incluso para ir a dar clases, da impotencia que tengas que utilizar un suéter grande para evitar comentarios acosadores o morbosos y que aún así, cuando lo haga, siga siendo víctima de este tipo de situaciones.

Yo diría que el problema no es como iba vestida. Esto sucedió a plena luz del día, qué tal si yo hubiera tomado un servicio con ese hombre ¿que me fuera hecho estado ahí adentro? Yo evito tomar taxis por miedo a estas cosas, pero hasta caminando con personas en todos lados y mucha claridad suceden. No se suban con taxistas que no conocen, y así quieren tumbar aplicaciones como InDriver prestando un mal servicio y siendo unos cochinos. Ataques en redes sociales Tras la publicación, la joven ha recibido apoyo. “¿Hasta cuando las mujeres tienen que soportar esos actos depravados? Cuando va a ser el día en que salgan a las calles tranquilas”, “es triste que pase estás cosas... Recuerden que hoy es esta niña, mañana puede ser una hermana una hija”, son algunos de los comentarios. Sin embargo; la publicación también obtuvo algunos mensajes negativos como: “a ese cuento le hace falta un pedazo”, “fallaste, si no lo grabaste en el acto, no tienes pruebas para asegurar que fue así”, comentaron algunos usuarios.

El comentario negativos que más generó descontento fue el que realizó un cibernauta. “Se molesta por qué la graban pero ella si puede grabar, no entiendo ¿dónde está la evidencia que taxista te estaba grabando? Quiere llamar la atención como de lugar señora ya estás vainas ni las cree uno con tantas pendejadas que hacen estos y que influencer para ganar seguidores”, comentó.

Ferrer aprovechó para defender su postura. "Yo empiezo a grabar, porque ¿cómo registro lo que sucedió y cómo dejó evidencias si no grabo? Yo no voy por la calle con cámaras apuntando al miembro de los hombres. En la imagen y en el video se muestra cómo está el vidrio abajo y el tipo sabía que estaba haciendo mal y no se dejó grabar. A quienes creen que es show, ojalá que el día que no lo quiera Dios le pase a una de sus hijas, porque seguramente no les van a creer que fueron abusadas, nada más porque no lograron grabar a tiempo", comentó. El Universal contactó a la joven, quien dio sus declaraciones al respecto. "De verdad que ese tipo de situaciones no me sorprende, porque día a día muchas mujeres están publicando casos mucho peores, en donde las tocan, en las que los hombres sacan sus miembros y hasta las golpean y literalmente la gente está viendo pruebas y en vez de apoyarlas, lo que hacen es cuestionarlas.