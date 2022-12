“Me siento victorioso”: William Dau sobre sus tres años de gobierno

El alcalde Dau reiteró que para su último año de gobierno sigue firme su lucha para acabar con la corrupción. “Yo soy activista anticorrupción, yo me lancé a la Alcaldía diciendo: ‘voy a sacar a los corruptos’. Los mencionaba con nombres propios, vamos a romper las cadenas. Ese es mi propósito, lo que me define”. Dau asegura que no piensa volver a “meterse en la política”.

Anunció que el 2023 será un año en el que se enfrentará una vez más a los entes de control: “Ya le declaré una guerra frontal a la Procuraduría General de la Nación para defender no solo a los cartageneros, sino a todos los colombianos”.