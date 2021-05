Medidas contra el COVID-19 son “contradictorias” con la realidad de Cartagena

Restricciones: “incómodas pero necesarias”

Para Rubén Sabogal Barrios, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, las medidas restrictivas aunque incomodan son necesarias para frenar el comportamiento de la pandemia.

“Hoy observamos que la letalidad está en un 2% y otro aspecto que preocupa es el agotamiento de materiales e insumos. Si seguimos así, vamos a tener conflicto con el suministro de oxígeno, relajantes musculares y anestésicos. Todos estos aspectos obligan a la Alcaldía a tomar medidas restrictivas, que aunque son odiosas son necesarias porque las próximas dos semanas van a ser críticas para Cartagena”.

Para el médico neurocirujano, incluso en un escenario optimista, la red hospitalaria de Cartagena podría enfrentar un colapso sanitario mientras los contagios sigan creciendo y se reciben los contagios provenientes de las jornadas de movilizaciones.

“Nosotros acompañamos a todo el sector productivo, pero preferimos que se haga una nueva parada con estrictas restricciones para salvar la temporada vacacional de mitad de año”, dijo el experto.

“Dos consideraciones”

El neumólogo y especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Carmelo Dueñas, dijo que ante el nuevo toque de queda “como siempre hay dos consideraciones”.

Explicó que “desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, el monitoreo de la ocupación de camas UCI se hace únicamente para tomar decisiones de aislamiento intermitente, como cuarentena y toques de queda. Esto se basa en estudios que demostraron que cuando la pandemia sobrepasa las camas de UCI la mortalidad se duplica”.

Pero -agregó el profesor de Cuidado Intensivo en la Universidad de Cartagena- “está claro que estas medidas (cuarentena y toque de queda) han llevado a la quiebra de empresas (grandes y pequeñas) y a un deterioro de la economía del país. Desde el punto de vista económico, estas medidas son cuestionables y más de un año después de implementadas deberían haber sido reemplazadas por el riguroso autocuidado, la estrategia PRASS (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) y la vacunación”.

“Sin embargo -admitió Dueñas- en muy pocos países se ha hecho. No hemos sido responsables como comunidad y la vacunación va a un ritmo muy lento. No hay una respuesta única y lo ideal sería tomar medidas que protegieran la salud y la economía al tiempo, pero eso exige un rigor y disciplina comunitarios que hasta ahora no hemos tenido. Es de esperar que el seguimiento riguroso sectorizado funcione y que la cruda realidad no obligue a tomar medidas más drásticas”.