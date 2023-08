Mi papá Rafael Vergara Navarro... el imprescindible

Buscó en lugares donde pocas personas lo hacían; supo ver más allá de lo evidente; intimó con personas de todas las procedencias geográficas y sociales que, como él, aspiraban a un mundo mejor. He cuestionado al padre y he encontrado a un hombre que intentó estar a la altura de sus circunstancias políticas y afectivas, y aunque no siempre lo logró jamás se rindió. Ésa fue su gran victoria.

El 16 de agosto de 2022 sucedió lo inevitable. Llevo 365 días preguntándome quién era la persona a la que, súbitamente, dejé de escuchar tres veces al día, a la que ya no puedo leer cada sábado en el periódico, y a la que acudía siempre que necesitaba un abrazo, un consejo. Y no solo yo: hace años que su casa era un lugar de peregrinaje al que acudían quienes necesitaban ayuda, información, una luz en el camino. Lea: Rafael vergara, el fascinante poder de las ideas

Este año volví a encontrar al Quijote de cola de caballo, a “El Viejo Mangle”, siempre obsesionado con la defensa de lo público y del bien común, que renunció a sus privilegios porque sabía que no había hecho nada para merecerlos.

Vivió todas las aventuras con las botas puestas y recorrió todos los kilómetros que hacen falta para ayudar a construir país. Así, me reencontré con el ciudadano que se entregó al servicio y que no se interesó por hacer dinero. Sus valores fueron innegociables, jamás transigió frente a la corrupción; tampoco tuvo precio a pesar de que quisieron comprarlo. Las amenazas nunca lo vencieron. Murió con dignidad, y su valor aún hoy me sorprende. Enfrentó a los poderosos con la ley y no dejó de creer en la justicia a pesar de su premeditada ineficacia.