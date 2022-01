Mototaxistas anuncian paro indefinido y bloqueos en Cartagena

Sobre las razones del paro, señaló que el gremio acepta la modificación del pico y placa a dos dígitos que propone el Distrito (de manera similar a como funciona la medida para los vehículos particulares). “Sin embargo, no aceptamos que nos prohíban una sola vía de la ciudad. Tenemos derecho a circular por todas las vías. Si toca empezar a protestar lunes y terminar el otro lunes, terminaremos el otro lunes”, dijo.

Alaín Ramírez, presidente de Asociación de Motociclistas, afirmó que la manifestación se iniciará a las 5 a. m. del lunes 17 de enero en Patio Portal y se extenderá a varios puntos de la ciudad. “Transcaribe no saldrá esa mañana”, sentenció Ramírez. “La idea es bloquear Cartagena y sus áreas metropolitanas. Empezamos en Patio Portal y los demás puntos me los reservo porque se filtran a las autoridades”, agregó.

Un paro de carácter indefinido anunciaron este miércoles motociclistas de la ciudad, en su mayoría dedicados al mototaxismo, como protesta contra las medidas que viene socializando el Distrito bajo el argumento de “dar orden a la movilidad y mejorar la seguridad vial”. Lea: Alcaldía de Cartagena y mototaxistas no se ponen de acuerdo

Propuestas del Distrito

Cabe recordar que el Distrito propuso a los motociclistas corredores por la avenida Pedro de Heredia, desde bomba del Pie de La Popa, estación de bomba #3, hasta el Centro Histórico; y por la avenida Crisanto Luque.

“Quieren restringir. La razón de por qué limitan esas vías es porque el alcalde no quiere que los mototaxistas entren al Centro ni sigan circulando porque le están afectando la productividad a Transcaribe. Esas son las palabras textuales del director del DATT y del secretario del Interior, y ese no es ningún argumento técnico para hacerlo, porque no es por seguridad”, manifestó el líder.

También indicó: “¡Es un absurdo! Cartagena tiene una sola vía, que es la Pedro de Heredia, y para cualquier cosa que vayas a hacer en la ciudad tienes que pasar por allí. Cartagena no tiene circunvalar ni vías alternas. Ya sabemos que la intención es acabar la actividad informal del trabajo en moto”.