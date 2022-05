Nace la Red de Líderes de la Escuela de Liderazgo Público

La Red de Líderes de la Escuela de Liderazgo Público es una comunidad de impacto que propiciará el aprendizaje colectivo y permanente, fomentará mejores prácticas de liderazgo público, participará activamente en iniciativas de desarrollo local, promoviendo la transformación del territorio.

“Esta Red es una oportunidad para pasar de la crítica a la propuesta, argumentar y no atacar, analizar datos y opinar informados. Asumir un rol de protagonistas y no de actores de reparto. Entender que todo rol en la sociedad tiene importancia y no solo desde un cargo público se transforma la sociedad”, aseguró Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de Colectivo Traso, durante el evento de lanzamiento.

La Red de Líderes se crea en el marco de la Escuela de Liderazgo Público, una iniciativa que busca promover el ecosistema de liderazgo en la región, y que desde su nacimiento en 2019, ha visto graduarse a 86 participantes, en cuatro cohortes implementadas, entre ellas una pensada con enfoque de género y una más para periodistas.