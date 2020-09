No entrega de medicamentos: principal queja en la Supersalud

“Las principales quejas o reclamos que se atienden en la Supersalud son la no oportunidad en citas con especialistas y la no entrega a tiempo de medicamentos”, explicó el superintendente, y con relación a qué EPS se le atribuían más estas denuncias aseguró que “esto depende de la región y del tamaño de la EPS, afortunadamente hemos venido haciendo reuniones periódicas con las entidades para tratar estas quejas y esperamos que sigan resolviéndose, pues es primordial prestar un buen servicio de salud”.

La demora en la asignación de citas médicas, más cuando se trata de especialistas; la no entrega oportuna de los medicamentos y la tardanza en la autorización de órdenes médicas, son los dolores de cabeza que día a día tienen los colombianos, quienes cansados de tener que llamar a sus Entidades Promotoras de Salud (EPS) y recibir siempre la misma respuesta, deciden denunciar ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

En Cartagena y Bolívar

La no entrega de los medicamentos POS en el departamento es la segunda con 1.305 quejas, mientras que en el Corralito de Piedra ocupa el tercer lugar con 1.040 y la última denuncia que más han hecho los cartageneros y bolivarenses es la demora en asignación de citas con medicina especializadas, en Cartagena ocupa el cuarto lugar con 802 denuncias, mientras que en el departamento es la segunda con 982.

De estos, en Cartagena la principal queja es la no entrega a tiempo de los medicamentos no POS con 872 quejas, mientras que en Bolívar recibieron 1.345. En la ciudad, el segundo reclamo durante esta pandemia fue la falta de oportunidad en la prestación de servicios de laboratorio clínica y anatomo-patología con 1.182, mientras que en Bolívar es la cuarta con 1.319 denuncias.

Entre las quejas más recurrentes en todo el departamento se encuentran la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos no POS; la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos POS; demoras en la asignación de citas con medicina especializada; falta de oportunidad en la prestación de servicios de laboratorio clínica y anatomo-patología; entre otros.

En Cartagena son Salud Total (2.564), Nueva EPS (2.207), Coomeva (1.553), Coosalud (977) y EPS Sura (723).

“A raíz de todas estas denuncias y debido a la pandemia que estamos viviendo, desde el Gobierno nacional se tomó la decisión de que los adultos mayores, para cuidarlos, no debían salir a las calles, por eso las EPS debían garantizar la entrega de los medicamentos POS y NO POS en cada de los beneficiarios. Ahora el llamado es que tienen que mantener estas estrategias y operaciones logística para que les sigan llevando los medicamentos a los pacientes, pues no podemos bajar la guardia y debemos evitar las aglomeraciones y que sean puntuales”, comentó el Superintendente.

Meses con más quejas

Con 2.541 quejas, julio se convirtió en el mes donde más denuncias realizaron los cartageneros, le sigue junio con 2.127; mayo con 1.612; agosto con 1.565; abril con 1.234 y marzo con 1.073. En Bolívar, el mes donde se presentaron más PQR fue en julio con 3.132; seguido de junio con 2.526; mayo con 2.005; agosto con 1.972; abril con 1.623 y marzo con 1.557.

En Colombia

1.166.036 personas han acudido a la superintendencia.

713 mil personas llamaron solo a pedir información.

448.029 personas llamaron a quejarse.

141.056 son adultos mayores.

38.046 son de pacientes de algo costo.

60.345 personas han pedido información sobre coronavirus.