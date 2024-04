¿No ha fijado cuota de alimentos de su hijo? Conozca cómo puede realizarlo

Si usted no se ha puesto de acuerdo con el padre o madre de su hijo para definir cuánto dinero debe aportar mensualmente para los gastos del menor, sepa de qué manera puede actuar para intentar llegar a un acuerdo que garantice la satisfacción de los derechos del menor de edad.

La cuota de alimentos comprende: comida, recreación, educación, asistencia médica y, en general, lo necesario para el desarrollo integral del menor.

Contrario a lo que muchas personas piensan, la cuota de alimentos no está definida por una regla de 50-50, puesto que no hay una fórmula matemática para definirla y debe responder a un criterio de equidad. Puede que un padre gane un salario mucho mayor al otro, por lo que no sería justo que ambos paguen lo mismo.

El valor que se asignará dependerá de las capacidades económicas de los padres del menor, otras obligaciones alimentarias (otros hijos, o padres), las necesidades económicas o sociales del niño, entre otros factores.