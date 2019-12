“No podemos asumir el alumbrado de un día para otro”: Pedrito Pereira

Inicialmente se manifestó que el Distrito deberá asumir el costo del alumbrado o de lo contrario el domingo esta zona quedará a oscuras. Sobre esto, el ingeniero William Murra expresó que la Alcaldía no está obligado a recibir la iluminación del corredor vial Concesión Costera, sino que podrá proveer de infraestructura a aquellos corredores viales que sin ser de su competencia se encuentren en su perímetro urbano o rural.

Luego de conocerse que la Vía del Mar en pocos días se quedaría a oscuras tras la rotación entre concesiones de la administración de esta carretera y el alumbrado en esta zona, son varias las reacciones de ciudadanos preocupados porque el alumbrado no tiene doliente. La situación viene desde noviembre pasado cuando la Concesión Vía al Mar le entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la zona concesionada, y a su vez esta le pasó la responsabilidad exclusiva de la malla vial a la Concesión Costera Cartagena - Barranquilla, dejando en abandono la iluminación.

“No entendemos la posición de la ANI en el sentido de que en tres días el Distrito debe recibir la red de alumbrado o quedarán a oscuras los siete kilómetros del corredor vial entrando a la ciudad. Estamos a escasos 16 días para que entre una nueva administración distrital y a su vez el contrato de concesión de alumbrado público se vence el 3 de enero de 2020 y aún no se ha tomado una decisión sobre el particular ni Findeter ha terminado su trabajo integral”, manifestó.

Sobre la responsabilidad de alumbrar esta zona, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó que en el caso de ser acogida, tiene que hacerse un inventario y esperar que se defina la concesión de alumbrado público que operará desde el año que viene.

“Si el Distrito decide recibir esa obra, que no tiene la responsabilidad porque no hizo parte del contrato, se tiene que hacer un inventario minucioso de lo que entreguen y en qué estado está, y esto no se hace de un día para otro. Además, estamos en el proceso de definir cómo se prestará el alumbrado público en Cartagena, que está a consideración de un proyecto de acuerdo en el Concejo, y sería prudente que nos den un plazo para ver cómo se define esta situación para que a partir del 3 de enero en la renegociación o en el nuevo contrato, se pueda incluir esta zona”, dijo.