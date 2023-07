“No puedes estar aquí”: denuncian caso de transfobia en Cartagena

De acuerdo con el relato de la denunciante, conocido por Caribe Afirmativo, el agente dijo de manera agresiva que “ella no podía estar allí” y que “las personas como él debían buscar su propia seguridad”.

“El agente preguntaba una y otra vez: ‘¿cuál es la seguridad que tú quieres? ¿qué derechos tienes tú?’ insinuando que por ser una mujer trans no era una persona sujeta de derechos. Tras una extendida discusión, en donde la víctima intentaba explicar que solo buscaba quedarse allí hasta que se fueran las personas que representaban un peligro para ella, el agente de Policía dijo contundentemente ‘tu no puedes estar aquí, viejo. Yo no sé quien eres tú’ y procedió a solicitarle el documento de identidad en varias oportunidades”, contó la organización.

“Sobrepasa la línea del prejuicio”

Caribe Afirmativo indicó que la actitud de este agente de Policía fue revictimizante y atenta directamente contra los derechos fundamentales de la mujer, que como cualquier ciudadana buscaba amparo policivo ante una situación de riesgo.

“El actuar del agente sobrepasa la línea del prejuicio y desconoce totalmente el derecho a la identidad de género de la activista. Desde Caribe Afirmativo denunciamos públicamente este acto de discriminación y violencia por prejuicio ejercicio por la Policía que opera en el CAI Los Ejecutivos y reiteramos la denuncia de todos aquellos actos que responden a la violencia sistemática que ha vivido la población LGBTIQ+ en el territorio nacional”, indicaron.

La organización hizo un llamado a las autoridades para que den respuesta sobre esta y otras situaciones similares que se presentan en Cartagena, las cuales están basadas en el prejuicio, la violencia, la agresión y la exclusión y ponen en peligro la vida de las personas LGBTIQ+.

El Universal se comunicó con la Policía Metropolitana de Cartagena para conocer un pronunciamiento sobre este caso, sin embargo no obtuvo una respuesta al respecto.

Habla la Secretaría del Interior

Desde la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana se refirieron a este caso e hicieron un llamado a la Policía y a la ciudadanía en general a no discriminar a la población LGBTIQ+.

“El llamado para todos los uniformados es a mejorar la calidad de sus intervenciones y el abordaje a la población con orientación sexual e identidad de género diversa, como garantía de sus derechos humanos”, manifestaron.

Sobre esto, la secretaria del Interior, Ana María González-Forero, informó que por solicitud de las poblaciones LGBTIQ+ se está desarrollando un proceso de formación con la Policía para enseñarles como puede ser el trato digno hacia estas personas.