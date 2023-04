No responden por los destrozos: dueña de vivienda que fue chocada por un taxi

Aracelis Suárez, arrendatario del inmueble, señaló que “el carro tumbó toda la pared, el techo está destrozado, mis muebles, la silla y el mesón se partieron, todo se me dañó”. Agregó que, debido a esto ahora no tienen para donde irse, puesto que, tienen siete años viviendo en la casa que hoy está destruida.

Por su parte, Lilia Rosa González, dueña de la vivienda, indicó que, está a la espera de que la persona que conducía el taxi responda por los daños. El taxista me dijo que el seguro del carro iba a responder y que él volvía para ver cuáles eran los daños, sin embargo, hasta el sol de hoy no se ha aparecido. Por eso pido que me respondan porque la reja, paredes, techo, ventanas, vidrios y otras cosas quedaron totalmente destruidas. Espero que me dejen mi casa como estaba", dijo.

Agregó González que, las tres personas que iban al interior del taxi de placas FXT-273, se encontraban presuntamente bajo los efectos de bebidas embriagantes . Es importante indicar que, esto no ha sido confirmado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.