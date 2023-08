Nueva oportunidad para trasladar al Cabildo Indígena Zenú de Membrillal

En el proyecto también se establece que será la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico de la Alcaldía la que adelantará los trámites notariales y registrales para poder concretar el traslado del Cabildo Indígena Zenú.

Durante la instalación de las sesiones extraordinarias, el Concejo manifestó su voluntad de aprobar el proyecto, cuya ponencia será votada el próximo jueves 31 de agosto.

Llamado de la comunidad

Daniel Castillo, capitán del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, indicó que la comunidad sigue en la incertidumbre sobre lo que pasará con el traslado, por lo cual espera que por lo menos este año se pueda concretar la compra del predio.

“El cabildo no avanza porque no tenemos un terreno propio. No podemos presentar ningún proyecto de mejoramiento de vivienda ni nada de eso porque no tenemos el título oficial. Esa es una desventaja para nosotros”, indicó Castillo.

De esta manera las esperanzas de la comunidad otra vez están puestas en que se pueda dar la compra y eventualmente logren trasladarse, tal como lo han esperado desde hace muchos años.