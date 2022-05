Nuevo atraco en Getsemaní: “Son repetitivos por la inoperancia del Distrito”

Davinson Gaviria Pájaro, vicepresidente de la JAC de Getsemaní.

El vicepresidente de la JAC contó que ante los constantes hechos de inseguridad, “hace más de un mes instauramos la queja ante la Secretaría del Interior para analizar la situación de seguridad del barrio y la secretaria del Interior, Paola Pianeta, nos citó pero no nos atendió. Nos atendieron unos funcionarios que ella delegó y nos dijeron que iban a convocar un consejo de seguridad, el cual hasta la fecha no se ha realizado”.

Mientras, “ha habido otros casos de robos e intentos de atracos a viviendas y a turistas en el barrio. En algunos casos los mismos vecinos han capturado a los responsables y los han puesto a disposición de la Policía”, afirmó Gaviria.

Para él, “todo esto es causa de la desidia del Distrito y de la inoperancia inclusive de la secretaria del Interior, porque no atiende a la comunidad. No está preocupada por lo que está pasando en la ciudad. No la vemos que se pronuncie en los medios. No convoca a consejos de seguridad”.

Agregó: “No sé si la intención es dejar que todo se siga saliendo de control para seguirnos gentrificando. No entendemos por qué si nosotros estamos denunciando, colaborando, apoyando, saliendo a las calles a exponernos para que el barrio y los turistas tengan seguridad, el Distrito que tiene todas las herramientas y el poder administrativo para delegar funciones y mejorar esta situación no lo está haciendo”.

Sobre el robo a Celele, este medio consultó tanto al restaurante como a la Policía Metropolitana de Cartagena pero no obtuvo declaraciones. Además, consultó a la Secretaría del Interior por el consejo de seguridad en mora en Getsemaní, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.