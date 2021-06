Océanos sostenibles, meta para la región Caribe

Los océanos son fuente de vida y de alimentación, regulan el clima del planeta, producen cerca del 50% del oxígeno y absorben un 30% del dióxido de carbono que producen los humanos, lo que contribuye a mitigar el cambio climático.

Cartagena está rodeada de mar y costas, por lo que en este Día Mundial de los Océanos resaltamos los compromisos de los ciudadanos en proteger y generar desarrollo sostenible para esta importante masa de agua.

“Este mes tenemos una responsabilidad como región Caribe colombiana, que hace parte del mar Caribe, un área donde se desarrollan un sinfín de actividades que son de vital importancia para el desarrollo sostenible y económico de las regiones costeras. De igual forma tenemos una responsabilidad como ciudadanos que vivimos en estas zonas costeras sensibles, que tenemos una interacción entre el mar y la línea de costa, primero para la protección, evitar la contaminación, protegerla y cuidar la fauna”, explica el capitán de navío Germán Escobar Olaya, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Otra de las responsabilidades ciudadanas que recalca el director del CIOH es que todas las actividades que tiene la región para un desarrollo económico: pesca, turismo, explotación minera, conservación, parques naturales, tendidos de cables, actividades de buceo y de recreación, se realicen con responsabilidad y de manera ordenada, sin sobreexplotar los recursos y cumpliendo con los estándares.

“Son muchos las invitaciones en esta celebración, muy importante para la comunidad costera, océanos limpios, seguros, protegidos, sostenibles, con actividades marítimas ordenadas y planificadas, que no generen conflicto sino que permitan escenarios para que el ecosistema se mantenga en las mejores condiciones y no lo que vivimos hoy día: contaminación, basuras, deforestación de ecosistemas y sobrepesca. No tenemos conciencia del daño que les hacemos a los ecosistemas y que no son fáciles de revertir. Hagamos las actividades con responsabilidad”, explica Escobar Olaya.

Consecuencias de descuidarlos

Además de los beneficios mencionados, los océanos son una parte esencial en el transporte marítimo internacional, debido a que más del 90% de la carga que utilizan todos los países del mundo se transportan por este cuerpo.

“Son esa línea de comunicación entre un país y otro, o un continente con otro. Entonces nos conviene cuidarlos porque al final los perjudicados somos todos. En el océano tenemos fuentes de alimentación para muchas actividades, tenemos esa interacción del océano con la línea de costa que cuando no lo sabemos cuidar, se nos presentan diferentes amenazas o problemas erosivos, aumento del nivel del mar, fenómenos naturales producidos en el océano que afectan las actividades cotidianas de los seres humanos”, especifica el capitán de navío.

Un ejemplo de innovación y cuidado para los océanos es la Corporación de Pescadores Artesanales del Golfo de Morrosquillo e Islas de San Bernardo, que tiene 24 asociaciones de pescadores artesanales, con una marca de pescados y mariscos con sello social, comprometida con la pesca responsable.

Por todo esto, el gran deber es el trabajo en conjunto entre autoridades, comunidades y científicos con una visión de sostenibilidad para preservar los océanos para las futuras generaciones.