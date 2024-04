¡Ojo, conductor! La multa que deberá pagar si invade el carril de Transcaribe

Para los conductores cartageneros es un desafío transitar las carreteras de la ciudad, no solo debido a los frecuentes congestionamientos y las condiciones de la infraestructura vial, sino también por la necesidad de evitar cometer infracciones de tránsito. En caso de cometer tales acciones, las autoridades correspondientes pueden imponer multas y sanciones de carácter disciplinario y educativo.

El Código Nacional de Tránsito enumera todas las acciones consideradas como infracciones. Aunque se espera que los conductores estén al tanto de lo que no deben hacer, no siempre cumplen cabalmente con la normativa. Una acción que no solo es peligrosa sino también ilegal implica ingresar a los carriles exclusivos de Transcaribe. Según la normativa, solo los vehículos articulados, de emergencia o de la Policía pueden circular por estos carriles. Lea aquí: Prosperidad Social advierte de estafa bajo su nombre con mensajes y correos

Sin embargo, se han registrado casos en los que conductores particulares optan por saltarse el tráfico utilizando el carril exclusivo. Lamentablemente, tanto motocicletas como automóviles han sido vistos transitando por estos carriles. Lea aquí: ¡Prepárese! Abril será el mes de transición hacia la temporada de lluvias

Ingresar al carril exclusivo de Transcaribe no solo representa un peligro para el conductor infractor y los usuarios del sistema de transporte masivo, sino que también constituye una infracción. Si un oficial de tránsito detecta esta infracción, está autorizado para detener al conductor e imponer las sanciones correspondientes según la ley.