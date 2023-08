Ojo en la vía: vehículo queda atrapado en hueco destapado de El Consulado

Cartagena se despertó con fuertes aguaceros este martes 22 de agosto, desde aproximadamente las 1 de la mañana cuando se comenzó a presentar un torrencial aguacero, producto de la tormenta tropical Franklin que permanece estacionaria en el mar Caribe, al norte de la península de La Guajira, e impacta de manera indirecta sobre la ciudad.

Vía redes sociales, comenzó a circula esta mañana un video en el que se observa a un vehículo atascado en la avenida El Consulado. El conductor no se percató que la rejilla no estaban, y las llantas del vehículo quedaron atascadas en la cuneta. Lea también: 19 sectores inundados: Emergencias reportadas tras fuertes lluvias en Cartagena

“Nuevamente cae un carro en la cuneta de la diagonal 76, que conecta con El Consulado. Como esto estaba lleno, y no hay señalizaciones, los carros no alcanzan a percatarse de ese hueco. No hay una malla que nos ayude a identificar antes de cruzar por ahí”, dice una mujer mientras graba con su celular y otros ciudadanos ayudan a sacar el carro.

A continuación, el video: