Ollas comunitarias operadas por el PES trabajan por los afectados de la ola invernal

“Recibimos esta olla comunitaria de una manera satisfactoria porque es agradable que nos apoyen con alimentos para los niños. Estamos agradecidos con la UNGRD y la Alcaldía de Cartagena porque son unos alimentos buenos, no tenemos quejas; desayunos y almuerzos bien preparados”, asegura.

Ella, quien es la responsable del cuidado y manutención de su hogar, ya no se preocupa por la alimentación de sus hijos, puesto que, en el comedor de Marlinda les entregan de lunes a viernes almuerzo y merienda, garantizando su seguridad alimentaria.

Para Cindy Cera Romero, madre de tres niños y habitante de Marlinda, en La Boquilla, la incertidumbre de no tener qué comer, producto de las inundaciones en su vivienda, se convirtió en una gran preocupación. “El agua llegaba hasta las rodillas, y pasamos necesidad por no poder salir a trabajar y buscar el sustento diario”, afirma. (Lea también: “No recomendaría a Cartagena a nadie”: turistas sobre accidente en Barú)

Villa Gloria, Marlinda y Bayunca, primeros beneficiados

Los favorecidos, que actualmente no cuentan con cobertura de ayudas humanitarias de ningún otro programa de asistencia alimentaria, corresponden a los sectores de Villa Gloria y Marlinda, en el corregimiento de La Boquilla; y en Bayunca, específicamente en el Reino de Pambelé.

El alza de precios de los productos de la canasta familiar es otro de los factores que ha impactado a los hogares, por esta razón, estas ollas comunitarias son un alivio para las familias, conformadas en su mayoría por madres cabezas de hogar, quienes, muchas veces, tienen dificultades para darles comida a sus hijos tres veces al día.

Así lo manifestó Noelys Rincón, de la comunidad de Villa Gloria, quien expresó: “estos alimentos me han ayudado a la economía, porque muchas veces tenemos la cabeza grande pensando qué vamos a hacer mañana, entonces ya ese dinero lo vamos ahorrando y ya sabemos que tenemos para la cena. Nos ahorra mucho al bolsillo”. (Lea también: Alcalde Dau se reunió con UNGRD para sacar adelante la Protección Costera)

Lideresas alimentan esperanzas en sus comunidades

Vale destacar que al frente de estas ollas y/o comedores comunitarios se encuentran 15 mujeres lideresas de las comunidades mencionadas, las cuales cuando surgió la emergencia invernal, se unieron no solo por la necesidad de alimentarse, sino también por la de ayudar a quienes más lo necesitaban. Ellas, diariamente, se dividen, por un lado, para atender sus hogares y, por otro, para transformar vidas y alimentar esperanzas.

Para Yurley Franco, cocinera de las ollas comunitarias, esta estrategia ha sido una experiencia maravillosa que ha cambiado su vida y la de su comunidad. “Estamos haciendo una bonita labor, que es darle alimento a las personas que no lo tienen en su hogar. A mí me gusta ver que mi comunidad esté alegre y tenga lo que necesita, por eso estar en este proyecto me emociona demasiado”, expresa.

El proyecto ollas y/o comedores comunitarios es una de las estrategias del Gobierno Nacional, articulado con el Distrito de Cartagena, para consolidar la lucha contra el hambre en las familias más vulnerables y avanzar en la misión de superar la pobreza extrema con seguridad alimentaria y nutrición.