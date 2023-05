Pagó $110.000 en almacén de Cartagena y descubrió sticker con falso código QR

En los últimos meses, ha habido un aumento significativo en los casos de robos a través de códigos QR falsos. Los delincuentes crean códigos QR falsos y los colocan en lugares públicos como cajeros automáticos, máquinas expendedoras y restaurantes. Lea también: ¡Un ojo de la cara! Cartagena en ranking de arriendos más caros de Sudamérica

Un reciente hecho se presentó en Cartagena. Marisol Cabarcas reportó a El Universal lo que ocurrió el pasado martes 25 de abril cuando intentaba pagar una reparación que le estaban haciendo a su moto en un taller ubicado en la avenida Pedro de Heredia, sector Pie de la Popa. “Yo con toda la confianza del mundo escaneo el código y transfiero los $110.000 en el código QR, el señor me dijo que con eso le pagaba directamente a su cuenta de Bancolombia, el mismo me señaló dónde estaba la tabla para escanear. Cuando yo le pago, la muchacha que le ayuda en el local me dijo que no me fuera, que ellos tenían que ver reflejada la transferencia”, contó Cabarcas.