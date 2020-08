Parque Joaquín Vélez, sin sillas y sin cableado eléctrico

La tranquilidad que sentían los empleados de las empresas aledañas al parque Joaquín Vélez, ubicado en el Pie del Cerro, cuando se encendían las luces de este lugar en la noche, era excepcional. Muchos alegan que gracias a la iluminación en este sector, las personas en condiciones de calle ya no pasaban en el lugar, por lo que turistas y nativos podían sentarse a admirar el Castillo de San Felipe a cualquier hora.

Además porque la vegetación del lugar le daba un buen aire a este espacio, sin embargo, esta felicidad se ha venido apagando desde hace unos tres meses cuando, según pudimos conocer, las bancas que estaban ubicadas a un lado del camino peatonal, comenzaron a desaparecer, junto con los cables eléctricos que alumbraban el parque.

“Aquí habían unas 12 bancas y un día, cuando vine a trabajar, que pasé por el parque, noté que dos estaban dañadas, partidas. Me pareció extraño, pero no pensé más, como a los 3 días, ya esas dos bancas no estaban”, explicó un trabajador de la zona que prefirió omitir su nombre.

Los hurtos de estas bancas se realizaron, al parecer en menos de un mes, sin que nadie pudiera detener a estos amigos de lo ajeno. Aunque en el sector se especula que fueron habitantes de calle, en busca de algo que vender para poder conseguir su alimento, las autoridades que están ahí cerca de este lugar, al parecer, no se dieron cuenta.

“Esos robos se han dado en la noche y la madrugada, cuando no hay nadie cerca, pues yo que trabajo por aquí cerca y paso todos los días por aquí, no he visto a nadie llevándose esos elementos”, aseguró otra persona.