Pese a los arreglos, ya hay huecos en el puente Benjamín Herrera

Aunque el pasado 20 de agosto se iniciaron las labores de rehabilitación en el puente Benjamín Herrera, los trabajos siguen sin ser terminados y, peor aún, al parecer no gozan de la calidad que la ciudadanía esperaba. (Lea: Obras en el Benjamín Herrera, paralizadas).

“La vía no sirve, están otra vez los mismos huecos de antes, se dañó rapidito”, sostuvo Olmer González, taxista.

“La gente se está quejando porque esos trabajos han demorado mucho y porque ya hay varios huecos. Estábamos esperanzados en que fueran de excelente calidad pero lo que se ve hasta ahora no se ve bien, hay grietas, charcos. Las barandas sí están bien, pero los charcos volvieron como antes”, expresó Meléndez.

Al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura informaron que los trabajos aún no se han terminado y que se iba a tratar el tema de las fallas con el contratista, no obstante, no se entregaron mayores detalles de la obra.