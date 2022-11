Petro pide que albañiles se encarguen de mejoramientos de viviendas

El presidente Gustavo Petro, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; y el alcalde de Cartagena, William Dau, recorrieron en la tarde de hoy las calles de El Pozón luego de un torrencial aguacero, minutos antes del lanzamiento del programa de mejoramiento de vivienda “Cambia mi casa”.

En su discurso, el presidente Petro cuestionó el programa de vivienda del gobierno Duque, asegurando que solo favorecía a los constructores. Por ello invitó a los albañiles de los barrios a conformar asociaciones para que sean ellos los encargados de realizar los mejoramientos de viviendas. Vea: Video: Desde Cartagena, presidente Petro lanza programa de vivienda

“Aquí hay un tema diferente, van a ver cómo nos lo critican porque no es el empresario el eje. No estamos hablando de construir multifamiliares, ellos ponen el lote, construyen en masa y le colocan que están en venta. Nadie se pregunta por los que estaban antes en ese sitio. En nuestro programa el protagonista será un albañil y una familia que dice que le arreglemos la casa por esto y esto. Eso es una cosa diferente, entonces, si es el albañil y no es la empresa constructora. Entonces tendríamos que tener asociaciones de albañiles en todos los barrios de las grandes ciudades “, dijo el mandatario.