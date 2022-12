Piden modificar restricciones vehiculares en el Centro Histórico

Dino Levolo.

El propietario del restaurante La Única detalló que otra de las falencias que tiene la medida es que aunque se permite el ingreso de taxis y de servicio especial para recoger o dejar pasajeros en las zonas de restricción, muchos conductores de “la mancha amarilla” aprovechan esta coyuntura para abusar en los precios de las carreras y otros prefieren no movilizarse hacia el Centro.

Y añadió: “Las restricciones para el ingreso de vehículos desde las 2 de la tarde están provocando que los cartageneros y turistas no lleguen al Centro. Hoy las calles están solas. En el caso de mi restaurante, donde manejo cerca de 150 a 200 reservas diarias, el viernes, 16 de diciembre, me cancelaron el 50% de las reservas, el sábado el 70% y el domingo el 60%. No me quiero imaginar lo que puede pasar el 24 y 31 si esta medida no se modifica”.