Plantón de víctimas del conflicto: Distrito se hace el “ciego, sordo y mudo”

“La toma está desde las 6:30 de la mañana. El objetivo es resolver la problemática que tenemos con la Administración actual. Desde que llegó, a las víctimas del distrito de Cartagena no se les ha podido garantizar sus derechos, empezando por la Mesa de Víctimas Distrital, que es un ente elegido, legalmente constituido y tiene unas garantías de participación”, explicó Robinson Montero, integrante de la Mesa de Víctimas Distrital por desplazamiento forzado de San Onofre (Sucre), quien hoy reside en el barrio Bicentenario.

Anotó: “Pero el Distrito no ha querido corresponder con esas obligaciones que tiene por ley, porque no es que se le impongan, sino que por ley tiene que cumplirlas y no las ha querido cumplir, las ha venido evadiendo, haciéndose el ciego, sordo y mudo con las necesidades de las víctimas”.