Polémica por precios para participar en Cabalgata de Las Velitas

Cabalgar se defiende

El Universal se contactó con Cabalgar, quien a través de su presidente, Lino García Galeano, respondió a estas acusaciones rechazando rotundamente las declaraciones vertidas en la denuncia. “La cabalgata tiene unos altos costos que solventar. Por eso, la misma debe ser exclusivamente para caballistas”, indicó.

Y añadió: “Nos critican desde afuera por los precios de las boletas a un millón de pesos para el ingreso al evento y mucha gente se queja porque no puede pagarlas. Lo cierto es que, quienes son caballistas saben que mantener un caballo es un gasto importante anualmente, por eso, aquellos que se molestan por los valores de la participación no son caballistas. Los que sí hacen parte del gremio no escatiman en pagar por participar”.