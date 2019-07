Polémico contrato en la Localidad 2 de Cartagena por exóticos viajes

Fuertes observaciones le hizo Funcicar a la Alcaldía Local 2 sobre el proceso de selección abreviada ALC2-LIC16-2019, por $270 millones de pesos. Este tiene como objeto “ejecutar las acciones tendientes a mejorar los procesos de gestión de calidad, así como también el fortalecimiento al Consejo de Planeación Local y Junta de Acción Comunal, en aras de cumplir la meta de realizar acciones para certificar proceso de la Alcaldía Local a través de ISO 9.000”.

Y es que este contrato, que va dirigido a 50 personas, tiene dentro de las especificaciones técnicas a contratar elementos que se alejan de su objeto contractual. Por ejemplo, 12 pasadías a Bendita Beach, en las Islas del Rosario, los cuales incluyen transporte náutico, tour panorámico, coctel de bienvenida, uso de las instalaciones, almuerzo caribeño y bebida, cancha de voleibol y playas.

Además, 12 tiquetes de ida y vuelta en avión con destino a Bucaramanga, sumado a estadía en hotel de esta ciudad, para este mismo número de personas, durante cinco días y cuatro noches. Las habitaciones tienen que ser estándar doble 33m², cama queen, aire acondicionado, baño, vista a la ciudad y vista a la montaña; closet, DirecTv, refrigerador personal, wifi y viáticos.

“Resulta grave la alusión que se realiza en particular a un pasadía que sería en Bendita Beach, un establecimiento comercial en las Islas del Rosario, teniendo en cuenta que en Cartagena existen diversos sitios de recreación que cuentan con playa y múltiples actividades recreativas, por lo que pareciera que la intención de la Alcaldía Local es beneficiar directamente a los administradores de este negocio. De igual forma, no se encuentra justificado en los estudios previos la actividad de pasadía y el viaje que 12 personas realizarán a Bucaramanga, en la medida que el objeto del contrato, como se señaló anteriormente, es la capacitación de funcionarios de la Alcaldía Local, consejeros locales de planeación y Juntas de Acción Comunal en la norma ISO 9.001, finalidad que no se cumple asistiendo a un pasadía o viajando a otra ciudad con estadía en hotel y viáticos”, señaló Funcicar.