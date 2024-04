Policías agreden y amenazan a periodista en Estación del Nuevo Bosque

“Luego, uno de ellos me empujó por la espalda. Otro buscaba partirme el celular, tomó el bolillo y me golpeó en la mano, causándome una lesión. Querían quitarme el celular para borrar las fotos. Por eso me llevaron caminando a la Estación de Nuevo Bosque. Allá me siguieron agredieron verbalmente y me obligaron a desbloquear mi celular. Me lo quitaron y borraron las fotos que había tomado del operativo, pese a que les dije que estaban haciendo algo ilegal. Uno de ellos se me acercó y me amenazó para que no dijera nada de lo que había pasado”, explicó el reportero. Lea: Gestión del Riesgo monitorea canales convertidos en basureros satélites

Desde El Universal se rechazan estos actos que atentan contra el oficio de los periodistas de la ciudad y violan los derechos de la libre expresión, de informar y ser informados.

Por esto se presentará una queja formal ante el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, esperando que se abran procesos disciplinarios y penales.

Se espera un pronunciamiento de las autoridades policiales y distritales sobre esta desafortunada agresión.