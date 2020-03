Por coronavirus las IPS y EPS solo atenderán urgencias

¿Qué pasará con aquellas personas que tenían citas médicas programadas?, ¿si tengo una cirugía, me toca asistir?, ¿cómo sé en qué momento debo ir a una urgencia?, ¿será que mi EPS estará atendiendo normalmente en los horarios permitidos para ir a reclamar órdenes de medicamentos?

Estas y más preguntas son las que por estos días se están haciendo los cartageneros, quienes aseguran que no les gustaría perder las citas con especialistas, que en la mayoría de los casos se demoran más de 15 días para agendarlas.

“Yo tengo cita con el gastroenterólogo, pero por como está la situación no puedo salir, pero de la EPS aún no me han llamado a cancelarla, así que me toca ir a cumplir con mi cita, porque después me la darán más lejos”, dijo Ómar Rincón, un señor de 57 años, quien decidió salir ayer en la mañana de su casa hacia la EPS a la que está afiliado a preguntar qué pasará con su tratamiento.

Ante esto El Universal consultó con algunas EPS de la ciudad para ver cómo trabajarán durante estos días de cuarentena en donde todos los cartageneros deben estar resguardados en sus casas, indicaron que habilitaron líneas de atención para atender inquietudes de todos los pacientes y aquellos que tenían citas programadas se les han aplazado hasta abril.