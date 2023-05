¡Por fin! Ya hay rutas para más de 1600 estudiantes en Cartagena

En semanas pasadas, madres cabeza de hogar se fueron hasta la sede principal de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos, en el Pie del Cerro, a protestar para exigirle a la Secretaría de Educación el transporte escolar para sus hijos con discapacidad auditiva.

Aseguraron que, en lo que va del año, no les han brindado el servicio, por lo que muchos niños no han ido un solo día a clases. Lea: “Si los mandamos al colegio, no comemos”: padres de familia exigen ruta escolar