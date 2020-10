Por instalar talanqueras “nos dejaron encerrados”

Miguel Burgos, quien reside en el Mirador del Nuevo Bosque, habló de los padecimientos que tienen sus vecinos a raíz de los cierres viales que hay en el sector de abajo. “Frente a mí hay una señora de la tercera edad con discapacidad que recibe visitas médicas constantes, pero los médicos han dejado de venir a su casa porque los carros no pueden entrar. Los vecinos que usan taxis deben quedarse a tres o cuatro cuadras de distancia porque no hay forma de seguir hasta acá”, explicó Miguel.

Esto ha causado a efectos colaterales que perjudican principalmente a los residentes del Mirador del Nuevo Bosque, un barrio con más de 20 años de existencia ubicado en la parte posterior, sobre la zona conocida como Loma del Marión. Los afectados aclararon que no son una invasión, pero que en los sectores alrededor sí se están levantando algunas casas nuevas en un terrenos no aptos para ser habitados, cuyos responsables son quienes al parecer realmente han propiciado el incremento del tráfico de vehículos de carga en la zona.

No los atienden

Los moradores mostraron su descontento con la situación y pidieron intervención de las autoridades, ya que se ha desencadenado una ola de inseguridad y la Policía también está teniendo problemas para ingresar a hacer patrullajes o atender algún hecho delictivo.

De igual forma, indicaron que han acudido al diálogo con los vecinos de la Sexta Etapa para llegar a acuerdos, pero los acercamientos han sido infructuosos.

(Lea: Inspecciones de Policía, sin fecha para reabrir).

“Fuimos a la Junta de Acción Comunal en busca de ayuda, pero fue en vano. Visitamos la Casa de Justicia y no nos atendieron, llegamos a la Inspección de Policía de la zona y sigue cerrada, tampoco no nos han atendido virtualmente, ya no sabemos a quién más acudir para que nos resuelvan este problema”, finalizó el vocero.

Son alrededor de 40 familias del Mirador del Nuevo Bosque las afectadas con la situación.