¿Por qué apareció el COVID en las facturas de los servicios públicos de Cartagena?

Una vocera de Electricaribe precisó que: “No es un cobro al cliente ni algo extra que deban cancelar. Al contrario, a las personas que han pagado su factura de manera oportuna les estamos aplicando los descuentos que están dentro de las directrices dadas por el Gobierno nacional. Se les está colocando un valor negativo, es decir, a favor de ellos. El Estado le está aportando un porcentaje en el pago de sus facturas, no al revés, por eso deben estar tranquilos. Si al usuario le aparece un saldo de 1.500 pesos en la factura, son 1.500 pesos menos que debe pagar, es un descuento”, señaló la funcionaria.

De igual forma, Eliseo Perea, líder comunal del barrio Pablo Sexto II, indicó que a su casa llegó una factura de Aguas de Cartagena en la que figuraba un cobro por COVID-19 con un valor de 1.340 pesos. Fue a casa de sus vecinos y en todos aparecía esa novedad. “No sé qué pasa, en mi familia no hemos tenido ningún caso positivo de coronavirus y el barrio tampoco ha sido afectado, es algo muy raro”, dijo el gestor comunal.

“Es primera vez que veo algo así, llegó tanto en el recibo de luz como en el del agua. La sumatoria da más de 2 mil pesos, no entiendo por qué están cobrando esos dineros”, se preguntó Mariela Castro, del barrio Bicentenario, quien pidió a las empresas prestadoras del servicio aclarar la situación.

Así aparece la especificación en los conceptos de algunas facturas de estratos bajos.

Por su parte, desde Aguas de Cartagena también dieron su explicación al respecto.

“La presidencia con los decretos 528 y 819 ordenó a las empresas de servicios públicos diferir las facturas impagas de los períodos de marzo 17 a julio 31 de 2020. El primer ciclo diferido y facturada su primera cuota en el mes de julio, corresponderá a los usuarios que por dificultades producto del COVID-19 no han podido pagar desde el 17 de marzo a 31 de mayo de 2020. El segundo ciclo corresponderá a los usuarios que no han podido pagar la factura de junio y julio, estas cuotas se facturarán en el período de agosto de 2020.

“Es importante precisar que las facturas en mora en los períodos que no pudieron ser pagadas para los estratos 1 y 2 se difieren a 36 meses y los estratos 3 y 4 a 24 meses. Este es un alivio, no es un cobro adicional, es el beneficio para los usuarios que no pudieron pagar en esos periodos las facturas”, indicó la empresa.