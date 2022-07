Por segundo día consecutivo impiden avance de obras en zona de playas

Los inconvenientes e inconformidades por las obras de Protección Costera en Cartagena no cesan. El nuevo capítulo está relacionado con los vendedores de la nueva zona de playa que será intervenida (entre las calles 8 y 11 de Bocagrande), quienes han impedido ingresar a esa zona hasta que no se solucione el pago de las compensaciones. (Lea: Protección Costera: obras en nueva zona de playas no pudieron arrancar)

Juan Carlos Monzón, representante legal del Consorcio Proplaya, aseguró que desde el lunes están dispuestos para iniciar las intervenciones en esta zona pero debe ser el PNUD, quien debe solucionar el componente social con los vendedores que se afectarán económicamente mientras se adelantan las obras. (También le puede interesar: Protección Costera: el 1 de agosto se iniciaría relleno de playas)

“Nos informaron que se acercó un representante de los carperos solicitando que no se siga colocando la malla verde que limita el acceso a la playa, hasta tanto el PNUD no se siente con ellos y se definieran algunos aspectos pendientes de compensación. Argumentan que no les habían informado que hoy -ayer- se iniciaba el cerramiento”, informaron desde Proplaya.