Posibles causas de “erosión” en primera playa de Protección Costera

“La playa ha ido evolucionando, formando una media luna. El diseño debe considerar que no debe perder tanta arena, hasta el punto que la playa desaparezca y quede en evidencia la escollera. Esa era nuestra preocupación y evidentemente pasó. Hoy llegó hasta la escollera, lo que significa que a la playa le faltó arena, pero no arena que nosotros le echamos, sino que al diseño le faltó contemplar más arena para que lograra un equilibrio y nunca se disminuyera la franja útil de la playa”, dijo Juan Carlos Monzón, director de obras del proyecto.

Sigue la polémica por el estado en el que se encuentra la primera playa del macroproyecto de Protección Costera en menos de tres meses de haber sido entregada. Algunos consideran que la erosión va a acabar con esa zona que aún no se ha habilitado al público.

El director del Instituto de Hidráulica indicó que ese tipo de situaciones se presentan en cualquier playa. “Como es una playa nueva y el material está suelto -es un relleno artificial- es más sensible a los cambios en la dirección del viento”, agregó.

Tras estas declaraciones, el ingeniero Alfonso Arrieta explicó que en el diseño de la playa no se presenta ningún error: “Hay unos vientos fuertes en estos días que basculan la playa hacia el espolón 5. Por la dirección del viento se corre el material hacia el espolón 5. La playa se va a colocar perpendicular a la dirección del viento. Cuando el viento cambie de dirección, el material que ha acumulado hacia el espolón 5 lo tira nuevamente hacia el espolón 6”.

Indicó que en algunos casos el material -la arena- se pierde y toca reponerla periódicamente. “Por eso las playas no son eternas”, precisó.

“La playa 5, entre los espolones 5 y 6, no es recta, tiene un ángulo pronunciado a la altura de la calle 11. El espolón 6 no se diseñó paralelo al 5, como fue diseñado en los otros tramos del proyecto, sino paralelo a la calle 11, con el mismo ángulo pronunciado de ataque de la ola. Es decir, las olas atacan perpendicularmente el espolón 5, como debe ser, pero no el 6 porque trabaja desbalanceado (actúa en cierto modo como un ‘rompeolas’ más de frente al oleaje), propiciando poco arrastre de arena hacia la playa en ese extremo”, dijo la fuente.

De acuerdo con el experto, el espolón 6 no fue diseñado con el mismo ángulo respecto a las olas de los antiguos espolones en ese sector donde no había playa.

“Al parecer, hubo un inadecuado diseño del espolón 6. Debió ser paralelo a los restantes 5 espolones. Reconstruirlo con el ángulo adecuado podría ser la solución, sin dudas costosa, pero más costoso sería quedarnos sin la playa 5 y parar el proyecto”, concluyó.