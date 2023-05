Profesores en Los Ciruelos: despedidos tras toda una vida de trabajo

Los interrogantes no se hicieron esperar y por eso varios de esos consternados padres de familias realizaron un especie de manifestación en el lugar para exigir explicaciones y, por supuesto, que vuelvan los docentes que tradicionalmente han dado clases en ese plantel. Lea: Padres de familia, preocupados por cierre de hogar infantil

Una sorpresa se llevaron ayer los padres de familia del hogar infantil Los Ciruelos, en El Country, cuando llegaron a la sede y no encontraron a los habituales docentes, esos que durante los últimos años han atendido a centenares de niños y niñas de este y barrios aledaños.

Una de las denunciantes, quien pidió no revelar su identidad y quien tiene dos hijos en ese centro educativo, le dijo a El Universal lo siguiente: “Aquí cada año hacen una contratación a un nuevo operador para prestar el servicio en nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero nunca se habían metido con los profesores y profesoras que tenían más de 20 años trabajando. Este año, al principio, dejaron a la mitad de ellos por fuera y ahora, para sorpresa de todos nosotros, sacaron a la otra mitad. Son docentes de excelente calidad, muy queridos por la comunidad, que han tenido en sus manos a varias generaciones. Incluso, hay padres de familia que estudiaron aquí y ahora tienen a sus hijos matriculados. Esos profesores hicieron este hogar, a ellos se debe el renombre que tiene Los Ciruelos”.

Otro denunciante aseguró que eran cerca de 25 docentes los que trabajaban en el hogar infantil, de los cuales ya no queda ninguno. Aclaró que no tiene nada en contra de los reemplazos que llegaron, pero prefieren a quienes han marcado la historia de ese centro de aprendizaje. Lea: Bienestar Familiar se pronunció sobre cierre de tres hogares comunitarios

“Todos los antiguos profesores fueron despedidos, eran personas con una gran trayectoria como la seño Rocío, la seño Carmen y muchos más. Y no solo sacaron docentes, sino gente de servicios generales o de la cocina. Las directivas de la nueva unión temporal llegaron con políticas que no aceptamos y no vamos a mandar a nuestros hijos hasta que nos den las explicaciones del caso. Necesitamos que nos devuelvan a los docentes tradicionales”, manifestó el padre de familia.