“Prometo que en febrero tumbaremos Aquarela”: Dumek Turbay

Una de las principales promesas de William Dau al asumir el poder como mandatario de los cartageneros era que demolería el edificio Aquarela, en Paseo Bolívar, debido a que el juez administrativo 12 de Cartagena determinó que la estructura vulneraba los derechos colectivos al goce del espacio público; sin embargo, el alcalde de Cartagena se encuentra en el epílogo de su mandato y se marchará sin cumplir con lo prometido.

“De que se demuele, se demuele. Hay que hacerlo, hay que tener mano firme para hacer lo que hay que hacer. La orden ya está, falta ejecutarla (...) en mi mandato se va a ejecutar”, dijo William Dau en 2019. Ya transcurrieron casi cuatro años desde que hizo esa declaración con notable firmeza, a pesar de eso, la torre sigue invariable en su sitio, tal cual estaba cuando habló y a las familias propietarias se les agotan las esperanzas.

En mayo de 2023 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Promotora Calle 47 S.A.S. y a Plano Constructivo S.A.S., que son los constructores y promotores del proyecto. Promotora Calle 47 S.A.S. deberá pagar una multa de mil quinientos ocho millones de pesos, mientras que Plano Constructivo S.A.S. recibió una multa de seiscientos noventa y seis millones de pesos, esto en vista de que la SIC determinó que pusieron en riesgo la salud e integridad de los usuarios y por faltas de información en el marco del proyecto Aquarela.

En la investigación, la Superintendencia sostiene que la torre 1 del proyecto no cumple con normas esenciales como la de sismo resistencia respecto a los índices de flexibilidad y sobreesfuerzo, el espectro sísmico de diseño, cimentación, resistencia al fuego y muros estructurales. Desde Promotora Calle 47 S.A.S. se defendieron e interpusieron una acción de tutela, exponiendo que “las unidades de vivienda no han sido culminadas y por tanto... ¿Cómo se puede determinar que no tienen la calidad requerida?”.

Mientras se siguen librando batallas legales, aquellos que invirtieron en el polémico proyecto de vivienda naufragan en la intranquilidad. “Uno se hace el dolor. Nosotros tuvimos una pérdida ahí. No fue tanto la inversión, sino más bien que sufrimos un engaño grande. Lo peor de todo es que no hay solución. Nosotros trabajamos muy duro para conseguir la plata que invertimos mi hijo y yo, por eso nos duele”, dijo Georgina, una de las 250 familias que invirtieron con la intención de adquirir una casa propia y que hoy viven del desasosiego.

Pese a que se firmó un convenio tripartito para definir el método para demoler al edificio Aquarela, a la fecha se desconoce el resultado de dichos estudios.