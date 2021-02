Protestan comerciantes del Mercado de Santa Rita

“Estamos aquí pidiendo el cumplimiento de los acuerdos, pues los nueve comerciantes que han estado pidiendo desde el 2013 que les paguen el capital semilla, aún no se ha cumplido. Además no tenemos personal de aseo ni de vigilancia contratados”, dijo Nilson Magallanes, comerciantes del Mercado de Santa Rita.

Por estas razones, algunos comerciantes del Mercado de Santa Rita, decidieron plantarse en los bajos de la Alcaldía de Cartagena, exigiendo que la administración local les responda por los compromisos que se han pactando en las diferentes reuniones que han sostenido, pero que a la fecha no se han cumplido.

“En el mercado también tenemos problemas de drenajes y no podemos seguir así. Necesitamos que nos tengan en cuentan y que nos cumplan”, expresa Magallanes agregando que “a los nueve compañeros que no les han pagado, ganaron una tutela, la alcaldía dijo que les iban a pagar el año pasado y no sucedió”.

Con relación al servicio de vigilancia aseguran que las personas que habían sido contratadas el año pasado siguen asistiendo a su trabajo, pero “están a la espera de la contratación, están trabajando sin recibir su pago. Nosotros, los comerciantes con la mala situación por la pandemia, hemos recogido algo y les los damos como subsidio, para que puedan movilizarse, pero la alcaldía es quien debe solucionarles ese problema y contratarlos, pues en el sector la inseguridad ha aumentado”.