¿Pueden los barrios cerrar sus calles?

Recientemente se escuchó de medidas tomadas en el barrio Chile, donde sus habitantes advirtieron a los vendedores ambulantes que no pasaran con sus megáfonos haciendo ruido porque había gente estudiando y trabajando de manera virtual, mientras que en Martínez Martelo clausuraron más de 10 calles con cintas y palos para que los indigentes y vendedores procedentes del mercado de Bazurto no ingresen y los expongan, pues el sábado anterior apareció muerto un habitante de calle en la terraza de una vivienda del barrio. (Lea: Cartagena ya tiene 404 casos de coronavirus y 35 muertos).

Son mucho los barrios en la ciudad que han recurrido a esta estrategia, pero contrario en este año 2020 la razón no es por los atracos o fleteos, sino para protegerse del COVID-19, que por su fácil propagación tiene en riesgo a toda la ciudadanía.

La voz de un analista

“Desde el principio constitucional y de la legalidad, no hay asidero para que una comunidad sin ninguna orden administrativa tome la decisión unilateral de cerrar sus calles. Ahora, si vamos a la ponderación de derechos, ellos lo que están haciendo es prevenir una proliferación de contagios y salvaguardando vidas por el COVID-19. Lo mismo sucede en el caso de la inseguridad. Algunos municipios cerraron sus fronteras para evitar que nadie entrara o saliera y eso les funcionó pues no han reportado casos de contagios. En ese sentido habría que hacer una ponderación de derechos colectivos frente a otros individuales y eso lo determina un juez constitucional”, explicó el jurista.

Consultamos con el abogado Erick Urueta, también trabajador social y presidente de la Veeduría de la Rama Judicial (Vejuca), quien sobre el tema expresó que no existe una norma que impida a un ciudadano transitar por vías que son de uso público, sin embargo, el cerramiento de algunas zonas debe hacerse solo mediante procedimientos administrativos autorizados.

Lo pueden reversar

En el caso de Martínez Martelo, Urueta añadió que el Estado, bajo ese principio de legalidad, puede a través de unas actuaciones administrativas reversar el cierre de esas calles, pues los habitantes no están amparados en ninguna norma. “La Alcaldía de Cartagena puede comisionar a la Alcaldía Menor de la Localidad o al Inspector de Policía para que a través de una orden judicial se quiten las vayas y cintas. Sin embargo, no es menos cierto que la Alcaldía no ha hecho acciones para prevenir que el foco de contagio del mercado de Bazurto se traslade al barrio vecino. Es probable que si los residentes llevan la discusión ante un juez constitucional , se ordene que antes de quitarles el cerramiento, se haga primero una desinfección general y se conmine a las autoridades policiales a ejercer un mayor control de acceso al barrio”, añadió el abogado.