¿Qué fruto es el manzanillo de la muerte y por qué es peligroso?

Apenas unos momentos después de su consumo, la pareja comenzó a experimentar ardor en la boca, faringe y epigastrio. Pero el malestar no terminó ahí, ya que también manifestaron una sensación de obstrucción en las vías respiratorias, acompañada de dificultad para respirar.

¿Qué hacer si se entra en contacto con la savia de este árbol?

Si alguien entra en contacto con la savia del manzanillo de la muerte es esencial actuar rápidamente para minimizar los efectos dañinos. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

Evita tocarte los ojos: La savia es extremadamente irritante y puede causar daños graves si entra en contacto con los ojos.

Lava la zona afectada: Usa abundante agua fría para enjuagar la piel que entró en contacto con la savia. Es recomendable lavar la zona afectada durante al menos 15 minutos. Si tienes a mano agua con jabón, utilízala para ayudar a eliminar cualquier residuo.

Retira la ropa contaminada: Si la savia llegó a tu ropa, quítatela inmediatamente para evitar un contacto prolongado con la piel.

No rompas las ampollas: Si se forman ampollas en la piel, no las rompas. Estas actúan como una barrera protectora contra infecciones.

Busca atención médica: Si has ingerido cualquier parte de la planta o si la savia ha entrado en contacto con tus ojos, busca atención médica inmediatamente. También es aconsejable consultar a un médico si observas reacciones graves o si las lesiones no mejoran con el paso de los días.

Usa compresas frías: Si sientes ardor o dolor en la zona afectada, puedes aplicar compresas frías para aliviar el malestar.

Evita el uso de cremas o ungüentos: A menos que sean recetados por un médico, evita aplicar cremas o ungüentos en la zona afectada ya que podrían agravar la irritación.

Mantente informado: Si vives o te encuentras visitando un área donde este árbol es común, infórmate sobre su apariencia y mantente alejado. Siempre es una buena práctica evitar tocar o consumir plantas desconocidas.

¿Cómo actuar si consumió el manzanillo de la muerte?

Si alguien consume la fruta del manzanillo de la muerte (Hippomane mancinella) está una situación de emergencia médica. Estos son los pasos que debería seguir:

No induzcas el vómito: A menos que un profesional de la salud te lo indique, no intentes inducir el vómito. Esto es porque el acto de vomitar puede causar más daño al esófago y a la boca al volver a entrar en contacto con el tóxico.

Enjuaga la boca: Enjuaga la boca con abundante agua para intentar eliminar cualquier residuo de la fruta.

Bebe agua: Beber agua puede ayudar a diluir el tóxico, pero no bebas en exceso. El agua puede ayudar a minimizar la sensación de ardor.

Busca atención médica inmediata: Llama al número de emergencias local o dirígete a la sala de urgencias más cercana. La ingesta de esta fruta es potencialmente mortal, por lo que se requiere atención médica inmediata.

No consumas leche u otros líquidos: Aunque en muchos casos de intoxicación se recomienda beber leche, en este caso particular no está claro que sea beneficioso. Limita la ingesta a agua hasta recibir asesoramiento médico.

Informa sobre la planta: Si puedes, lleva una muestra o una foto del árbol o fruto para mostrar al personal médico. Esto puede ayudar a confirmar el diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado.

Mantén la calma: Aunque es una situación de emergencia, intenta mantener la calma y sigue las instrucciones del personal médico. ¿Estás buscando trabajo? Septiembre arrancó con estas vacantes

Monitoreo médico: Dependiendo de la cantidad de fruta consumida y la reacción del individuo, puede ser necesario un monitoreo médico prolongado para garantizar que no surjan complicaciones.

El manzanillo de la muerte es conocido por ser altamente tóxico, y cualquier cantidad consumida es motivo de preocupación. Siempre es esencial tratar la situación con seriedad y buscar atención médica inmediata.

