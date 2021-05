¿Qué le ha dejado el paro nacional a Cartagena?

Las personas salieron a las calles en medio de un tercer pico de la pandemia del COVID-19, demostrando que el malestar no era algo pasajero. Aunque en ciudades como Cali se ha impuesto el caos, hay denuncias de abuso policial e incluso han habido muertos, en la gran mayoría del territorio nacional se han hecho protestas pacíficas, culturales, musicales y Cartagena no ha sido la excepción. (Lea aquí: Marcha de veteranos de la Policía llegó a los CAI vandalizados)

Ciudad ejemplo

“Tenemos alrededor de 80 personas que han sido detenidas ilegalmente en el contexto de la movilización social en Cartagena y no han sido acompañadas como deberían, además de que son detenciones infundamentadas, algunas las quieren disfrazar como una violación a las medidas contra el COVID-19, pero en realidad se está arremetiendo contra el derecho a la protesta que siempre será superior a un decreto de la Alcaldía”. (Lea aquí: ¿Problemas mientras protesta? Así puede denunciar en Cartagena)

Sabe Gómez Marimón, representante de las comunidades étnicas ante el Consejo Local de Planeación de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, dijo que la juventud no persigue intereses personales, sino que quiere un país incluyente y equitativo.

Para Cantillo, “la grandeza del Gobierno no radica en escuchar a unos partidos ni unos políticos representativos, sino en escuchar a la población, al pueblo que se está expresando y que está diciendo no más”.

“Hay resultados a la vista, le falta al Gobierno de manera franca llamar a una negociación con los actores del paro, que no solo son las centrales obreras, para direccionar una política social auténtica que beneficie a la mayoría de los colombianos; una reforma tributaria progresiva que permita que los que están concentrando capital sean quienes pongan para que el Estado funcione, y una política clara contra la corrupción”.

“El balance es altamente positivo, el pueblo se ha podido expresar, no solo los trabajadores sino otros sectores que han mostrado su descontento con la política del Gobierno y uno de los resultados inmediatos fue recoger la reforma tributaria y la salida de Carrasquilla”, manifestó Antonio Cantillo, presidente de la Confederación General del Trabajo, seccional Bolívar.

Comerciantes, afectados

“Los comerciantes han manifestado su respeto hacia el ejercicio del derecho a la protesta, pero al tiempo han demandado que no se ejerzan vías de hecho que impidan las actividades económicas, ni que se frene el abastecimiento de alimentos ni de servicios de salud, pues ambos están ahondando las ya difíciles condiciones socioeconómicas producto de la pandemia”, afirmó Mónica Fadul, presidenta de Fenalco.

¿Qué sigue?

Según contó el presidente de la CGT seccional Bolívar, para la próxima semana se contempla continuar con las protestas que se han venido realizando, que sean de manera pacífica y que no quebranten la tranquilidad.

“Hay expectativas frente a lo que pueda pasar de ahora en adelante, todavía hay unas cosas que no se pueden permitir, como la reforma a la salud y el Decreto 1174 que recorta derechos laborales. En medio de todo lo que ha sucedido, somos conscientes de la necesidad de abrir corredores humanitarios para que no haya desabastecimiento, porque el paro no es contra la población, es contra el Gobierno”, afirmó Cantillo.

Teniendo en cuenta que el estallido social no se calmará tan rápidamente, para Carlos Arias, profesor de la maestría de comunicación política de la Universidad Externado, “la única herramienta que le queda al Gobierno es la concertación política auténtica con diferentes sectores que no necesariamente estén representados por los empresarios o la clase política tradicional”.

Según dijo, “en el discurso político de los funcionarios debe haber un discurso encaminado a demostrar que el ejemplo comienza por casa, es decir, que hasta que el Gobierno no demuestre que quiere una reforma estructural a los casos propios del Gobierno, no va a ser posible que los ciudadanos entiendan que tienen que contribuir al tributo”.

En ese sentido, para Jorge Iván Cuervo, analista del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno y Finanzas de la Universidad Externado, “la situación en este momento es tan grave y tan crítica que el Gobierno nacional necesita un mediador para los efectos del diálogo social, pueden ser los organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Embajada de Noruega”.