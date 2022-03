“Que lo abran ya”: comunidad del CDI El Rosedal protestó

“Usuarias y madres comunitarias esperamos que la problemática se resuelva pronto, los niños no han iniciado clases y están pasando muchas necesidades por la falta de atención integral que aquí se les brinda”.

Lunei Amador, trabajadora

Según la líder comunal Tatiana Melgarejo, el ICBF no tiene justificación por no haber resuelto el tema de manera previa. “Son más de 200 niños matriculados en este colegio, todos llevan más de dos años esperando el regreso a la presencialidad. No es justo que la mayoría de instituciones educativas hayan entrado a clases el 31 de enero y aquí todavía siga todo cerrado”, expresó.