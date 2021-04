“Que nos legalicen o que nos reubiquen”: Bendición de Dios

No hay servicio de agua potable, no existe un sistema de alcantarillado, no cuentan con gas ni con energía eléctrica. Los residentes de la invasión Bendición de Dios, en el Cerro de La Popa, sienten que viven en una selva lejana porque no gozan de ningún servicio público. Eso sí, son agradecidos porque desde hace siete años tienen un techo donde dormir.

Las más de 160 viviendas de madera y plástico construidas en este sector ecosistémico protegido, no han podido ser desmontadas por las autoridades, ya que a pesar de varios intentos de desalojo los derechos de estas humildes personas han primado, especialmente por los casi 300 menores de edad que allí residen.

Ni siquiera una orden del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena del 22 de febrero de 2017 que obliga al Distrito a proceder con una reubicación y con una reforestación de la zona, ha valido para resolver la situación.

Yolima Puello, líder comunal del sector, lamentó que aún ella y sus familiares, al igual que sus vecinos, sigan viviendo en condiciones deplorables después de tanto tiempo.

“Si al menos nos autorizaran algún servicio todo fuera mejor, pero no tenemos derecho a nada. Aquí la luz que tenemos es pirata y de muy mal voltaje, nos daña cualquier electrodoméstico, solicitamos que al menos nos pongan un contador comunitario. Nos toca cocinar en leña como si estuviéramos en el monte, el que tiene y puede se compra su pipeta de gas y con eso se bandea, y ni hablar del agua, aquí nos traen carrotanques dos veces por semana pero a veces no nos alcanza”, manifestó la mujer.