¿Qué pasa con la alimentación en la cárcel de mujeres?

Desde el pasado 16 de diciembre del 2021, la cárcel de mujeres de Cartagena, que se encuentra en la zona de conurbación Cartagena-Turbaco, no cuenta con contrato de alimentación, situación que, según la Personería Distrital, afecta a 60 reclusas. (Lea: ¡Atención! Nuevo brote de COVID en cárcel de mujeres de Cartagena)

“Actualmente no hay contratación para el suministro de alimentos de las internas y esto es una obligación del Distrito, que diariamente tiene que hacerlo. Las reclusas reciben alimentos por donaciones”, dijo Carmen De Caro, personera Distrital. (También le puede interesar: Nueva baja en el gobierno Dau: renuncia directora de la cárcel de mujeres)

De Caro dio a conocer las razones por las que la contratista decidió no continuar con el proceso. “El contrato se venía dando, pero el Distrito de Cartagena no venía cumpliendo con los pagos del suministro de alimentos para las reclusas, por eso el contratista decidió no continuar desde el 16 de diciembre. Pasaron un comunicado a la Alcaldía y por eso no se pudo adicionar este contrato (...) El hecho que la Alcaldía no entregue los dineros a tiempo ocasionaría que la calidad de los alimentos no sea óptima”, indicó la personera Distrital.