¿Qué pasaría si se desmonta el peaje de Turbaco?

Después del 13 de abril se instalaron unas mesas de trabajo para definir el rumbo de dicha caseta. Cabe anotar que el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que esta sería trasladada en límites de Turbaco y Arjona, información que no fue compartida por los habitantes del último municipio en mención. También le puede interesar: Prorrogan suspensión de cobro en el peaje de Turbaco, ¿hasta cuándo?

Ernesto Carvajal, gerente de Autopistas del Caribe, se refirió a la problemática por la que atraviesa la concesión por la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco. “Cuando firmamos el acta de inicio (octubre de 2021) ya existía la problemática en Turbaco, pero lo que no contábamos era que la entidad ordenara levantar las talanqueras. Sentarse a negociar con las talanqueras arriba es un escenario desfavorable. Esos son riesgos que están a cargo del Estado. Si bien hoy la ANI nos está compensando esos riesgos, es decir, el menor recaudo en la estación de Turbaco, hoy la ANI lo compensa con dinero del Estado”, dijo.

En medio del rechazo a la continuidad del peaje de Turbaco se ha venido hablando de la modificación del contrato de concesión, pues los opositores aseguran que las obras que se harán con el proyecto no beneficiarán a dicho municipio.

Dijo que otra alternativa sería desafectar tramos: “Este es un escenario que no lo hemos analizado a fondo, pero eso lo que quiere decir es desafectar tramos de la unidad cero, que no se presten los servicios de ambulancias, carro-taller, grúas, pero cabe aclarar que no son escenarios que deseamos”.

Carvajal explicó que el sueño de la concesión es conectar a Cartagena y Barranquilla; y Cruz del Viso con Puerto Corrales con doble calzada. “Hoy nosotros en fase de preconstrucción operamos y mantenemos los 253 kilómetros de origen- destino, pero de las unidades funcionales de la 1 a la 9 hoy no se está haciendo nada en cuanto a ejecución de obras”, agregó.

Informó que a finales de abril debieron haber firmado el acta de inicio de la fase de construcción si hubiesen logrado el cierre financiero. Recordó que para Turbaco se ha ofrecido una tarifa diferencial de $1.800 para vehículos categoría 1 y 2, y obras por $25 mil millones. “En esas mesas no ha habido una negociación, sino una postura férrea para desmontar el peaje, desconociendo todas las bondades que tiene un proyecto de esta envergadura”, concluyó.