¡Qué peligro! Hombre en silla de ruedas se agarra de moto en plena avenida

No obstante, esto no los exime de cometer imprudencias, y un video difundido en redes sociales es la prueba viviente de ello. El hecho ocurrió en las avenida Pedro de Heredia, a la altura de la Plaza de Toros.

Las reacciones

Los comentarios en redes sociales luego de la difusión no se hicieron esperar. “En Cartagena esto es normal, no hay controles de ninguna índole”, “eso lo hacemos mucho las persona con discapacidad. No es la primera vez que ven a alguien hacerlo “, “lo peor es que no va ni en la orilla, Dios no lo quiera pase un carro y le pase algo, hay que evitar”, fueron algunas de las reacciones.

Y entonces ¿Por dónde se movilizan las personas con discapacidad en Cartagena?

En Cartagena muchas aceras no están diseñadas pensando en las necesidades de las personas en sillas de ruedas, lo que dificulta su tránsito seguro. Las aceras estrechas, con obstáculos como postes de luz, señales de tráfico y vendedores ambulantes, hacen que sea casi imposible para las personas en sillas de ruedas desplazar sin dificultad. Además, la falta de rampas o rampas en mal estado dificulta aún más su movilidad.