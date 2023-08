¿Quiere recibir el subsidio para los adultos mayores? Estos son los requisitos

Nivel de Ingresos : El programa está dirigido a personas que no cuenten con una pensión ni con suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Se evalúa el nivel de ingresos de los solicitantes para determinar si cumplen con este criterio.

Afiliación al Sistema de Seguridad Social: Los solicitantes deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y al Sistema General de Pensiones. En caso de no estar afiliados, el programa puede brindar asesoría para ayudar a los beneficiarios a acceder a estos sistemas.

Evaluación Socioeconómica: El programa realiza una evaluación socioeconómica para determinar el grado de vulnerabilidad de los solicitantes. Esta evaluación se basa en aspectos como el nivel de ingresos, la composición familiar, el estado de salud y la condición de vivienda.

No tener vivienda propia: Los potenciales beneficiarios no deben ser propietarios de una vivienda, ya que el programa está dirigido a personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la vivienda.