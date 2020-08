Reactivación Económica de Cartagena: lo que se ha hecho y lo que falta

En esa misma línea, el secretario de Hacienda del Distrito, Dewin Pérez, manifestó que el reto actual es el plan de reactivación porque el efecto de la pandemia no solo es en la economía sino también en las comunidades y los grupos sociales.

“Es un dato duro, preocupante para una economía como la nuestra, y nos indica que hoy más menos hay unos 78 mil cartageneros que han quedado barados y no pueden trabajar”, señaló Jorge Alvis, director de la Maestría en Desarrollo y Cultura del Instiuto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad, Ideeas UTB.

Pese a este panorama alentador, las autoridades de la ciudad continúan precavidas para evitar un rebrote y hasta el momento no se ha permitido la apertura de nuevos sectores, sin embargo, desde abril se inició la formulación del plan de reactivación económica de Cartagena con miras a mitigar el impacto de la pandemia en la ciudad.

“Consiste en varias modalidades, una de estas es la extensión del PAEF hasta el 31 de diciembre de 2020; la exención del IVA a los contratos de arrendamiento; y la articulación con los gobiernos locales en el tratamiento del Predial porque no se puede seguir pagando con las mismas tasas como si los establecimientos estuvieran produciendo”.

Por otra parte, de acuerdo con Jorge Alvis, el 60% de las actividades que han sido identificadas como claves en el proceso de reactivación están incluidas en el Plan de Desarrollo, lo que quiere decir que tienen recursos asignados.

“El otro 40% son actividades propuestas pero no están incluidas en el Plan de Desarrollo pero eso no significa que no se vayan a ejecutar, se está planteado un proceso de gestión público para sacar adelante este plan”.

Hasta la fecha, se han construido cinco lineas de acción en este plan:

1. Fortalecimiento institucional para la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Reactivación.

2. Fortalecimiento del desempeño macroeconómico y fiscal para dinamizar los sectores productivos.

3. Reactivación económica para mejorar la competitividad empresarial, fortalecer los encadenamientos productivos, crear procesos de transformación productiva y ofrecer apoyo a las empresas.

4. Transformación productiva y la promoción de Cartagena como destino turístico de nuevas inversiones.

5. Recuperación del tejido social de las familias que han sido afectadas por el COVID-19.