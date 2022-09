“Rebaja en tarifas no será un promedio nacional”: viceministra

Gradual

“La rebaja en la tarifa no va a ser un promedio nacional, pues no va a ser igual el porcentaje en todas las regiones del país”, dijo.

Reacciones

“Luego de oír ahora a la viceministra de Minas, todo me dice que tienen razón quienes en el Caribe colombiano no ven que vaya a haber disminuciones importantes de las tarifas eléctricas. Ojalá que no sea así. Pero mucho me temo que van a tener la razón”, trinó Jorge Robledo, exsenador y líder del partido político Dignidad.