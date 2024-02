Recursos del proyecto de Protección Costera alcanzan hasta mayo

El proyecto de Protección Costera no para de dar de qué hablar: ¿cuánta plata se han gastado en este?, ¿cuánto vale el proyecto en total?, ¿cuándo lo terminan? Hay muchos cuestionamientos respecto a este macroproyecto, que promete reducir de manera significativa la erosión que afecta el borde costero de Cartagena.

“Las vibraciones fueron causadas por una tablestaca que estamos hincando en la calle 8 para crear el segundo foso de succión del sistema de drenaje. Esas vibraciones estaban previstas y son normales, son parte del sistema de construcción. Estos trabajos pueden durar 10 días más, se acabarán las vibraciones y continuarán las obras de concreto”, dijo.

¿Cómo van las obras?

En diciembre de 2021 se iniciaron las obras del proyecto de Protección Costera en Cartagena. El megaproyecto busca mitigar la erosión en el borde costero de la ciudad. Comprende la construcción de espolones, rompeolas, escollera longitudinal, sistema de drenaje pluvial, protección marginal y rellenos hidráulicos para la formación de nuevas playas.

“Hoy en día el contrato del proyecto de Protección Costera vale $140 mil millones hasta mayo. De ahí en adelante quedarían pendientes tres playas y parte del sistema de drenaje por construir. La próxima semana hay una reunión muy importante entre la Ungrd y el Distrito, tengo entendido que tomarán decisiones sobre el proyecto y su terminación”, mencionó Monzón. Le puede interesar: Video opinión: Protección costera, ¿Cuántos millones más se tragará el mar en Bocagrande?

Y siguió: “En el proyecto ya estamos haciendo las últimas obras que podemos ejecutar dentro del alcance actual; estamos terminando el foso de la calle 10 y empezando el de la calle 8. Quedarían pendientes obras para completar el proyecto, pues hace falta dinero, el cual está gestionando el Distrito y la Ungrd. Ahora estamos extendiendo el espolón 6 por instrucción del diseñador para lograr disminuir el impacto en la arena de la playa”.

Pese a lo que dice Monzón, en los últimos días el alcalde Dumek Turbay aseveró en una entrevista que el costo del proyecto de Protección Costera iría por más de $200 mil millones: “Esta obra ya no cuesta $160 mil millones, como nos dijeron, esta obra ya va por más de 200 mil millones de pesos, es decir, unos 50 millones de dólares. ¿Y ese poco de plata, por qué? De todo ese dinero, $60 mil millones salieron de los bolsillos cartageneros; por ende, esto no es un capricho mío, no es un arrebato del alcalde, es el sentir de toda una ciudad”, dijo.

Según explica Juan Carlos Monzón, la construcción tienen un avance del 85% y se está a la espera la gestión de recursos para poder completarlo.