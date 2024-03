Renta Joven: con este link consultas si eres beneficiario, te pagan por estudiar

No a todos los estudiantes y beneficiarios se les entrega la misma cantidad de dinero, entendiendo las necesidades y costos que tienen los programas de estudios superiores indicados:

Por ahora no hay fechas ni anuncios de los desembolsos, algo que inquieta, pero también da tiempo para que los beneficiarios se enteren y estén conscientes de su participación o no del programa.

También se explica que los que estaban en el programa Jóvenes en Acción, vigente hasta diciembre del 2023, estarán entre los beneficiarios de renta Joven en 2024 si cumplen los criterios y condiciones actuales:

Participantes Jóvenes en Acción en estado: inscrito, beneficiario, suspendido, aplazado, cambio programa de formación o tránsito nivel formación al 31 diciembre 2023 y cumplan criterios de ingreso al programa Renta Joven serán incorporados al nuevo programa http://ma.sv/fSWCpn

Lo claro es que no hay procesos de inscripciones o nuevos ingresos por algún tipo de registro diferente a los datos que manejan en Prosperidad Social con los registros del Sisbén IV. Y así lo han aclarado públicamente: “Prosperidad Social informa que actualmente el programa Renta Joven NO está adelantando ningún proceso de inscripciones. Por tal motivo NO accedas a enlaces desconocidos, ni brindes tu información personal. ¡No te dejes engañar! Para más información te invitamos a estar atento a los canales oficiales de Prosperidad Social”.