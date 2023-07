Reportan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Cartagena

- Región Andina: en este mes en que inicia la segunda temporada de menos lluvias se predicen reducciones entre el 20% y 40% por debajo de la climatología de referencia 1991-2020 en gran parte de la región. No obstante, para los sectores de Norte de Santander, oriente de Santander, norte de Antioquia, oriente de Boyacá y Cundinamarca y sur del Huila se esperan precipitaciones dentro de los promedios climatológicos.

A esta hora de la tarde se presentan fuertes lluvias en diferentes puntos de Cartagena. Ciudadanos reportan ráfagas de vientos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó que este puente festivo estará pasado por agua en la región Caribe. No se descartan tormentas eléctricas. Lea: Video: Increíbles imágenes de trombas marinas en las Islas del Rosario

- Los menores no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos peligrosos.

- Mientras llueva o haya tormentas eléctricas, evitar ponerse debajo de los árboles o parquear vehículos en sus cercanías.

- Limpiar los canales para evitar que las aguas se estanquen.

- Desconectar los equipos electrónicos y evitar el uso de teléfonos celulares mientras duren las tormentas eléctricas.

- No arrojar basuras a la calle. Teniendo en cuenta los pronósticos de lluvias y ventarrones, solo saque la basura cuando vengan a recogerla y no antes, para que no la arrastre el arroyo.